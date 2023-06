VIDÉO - À la campagne, le relais colis, c'est chez le voisin !

Environ 200 km plus loin, à Juvigny-les-Vallées (Manche), bienvenue chez Noëlle Chevallier. Sa maison est le seul point relais du village et ses alentours. "Ça me permet de discuter avec les gens, garder du lien social, de connaître un peu ce qui se passe sur le village ou alentour. Et puis surtout, je leur rends service", explique-t-elle. En Normandie, 2000 particuliers se sont lancés dans les points relais à domicile.