"Le Airbnb des collectivités" : grâce à une application, des mairies louent leurs piscines et leurs salles de fêtes

Châteaux, musées, salles de prestige dans des hôtels luxueux, les locations sont parfois insolites sur la plateforme. Mais le but principal reste surtout de préserver un patrimoine. Christophe Duchain est le maire de Samer (Pas-de-Calais). Depuis un an, il loue la salle polyvalente de sa commune via l’application à des entreprises et des particuliers, principalement pour des mariages ou des séminaires.

Cela lui a rapporté 30.000 euros et il voudrait développer davantage cette activité. "L’objectif, ce n’est pas de rentabiliser au maximum la location. Les recettes vont directement dans le budget principal. Ça sert forcément à l’entretien de la salle", explique-t-il. L’édile envisage de mettre d’autres lieux à la location comme le jardin de la commune.