VIDÉO - Apprendre l'allemand en trois mois : un journaliste de TF1 a (presque) relevé le défi

Willkommen in Stuttgart ! Pour atteindre un niveau supérieur, et surtout pour tester ses bases, Jean-Marie Bagayoko choisit la ville allemande de Stuttgart, à un peu plus de 100 km de la frontière française, une première immersion que l'on peut retrouver dans le reportage en tête de cet article. Première épreuve : se faire comprendre d'un chauffeur de taxi. Bon an, mal an, on y arrive. "Seuls 6% des Français maîtrisent l'allemand", rappelle le journaliste de TF1, "et clairement je n'en fais pas partie". Le conducteur allemand acquiesce : "Les Français qui viennent d'Alsace, ils se débrouillent bien en allemand, pour les autres, c'est un peu plus compliqué".