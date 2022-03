Après deux ans de crise Covid, les mariages reprennent de plus belle

Dans une boutique de robe de mariée, Sarah Robert cherche la plus belle tenue pour le grand jour. Son compagnon a fait la demande pendant le premier confinement, mais la célébration n'aura lieu dans quelques semaines. Ils ont dû patienter deux ans pour se dire oui. "L'an dernier, ça aurait pu être possible, mais on ne savait pas dans quelles circonstances, explique la future mariée. L'idée, c'est de faire une belle fête sur plusieurs jours dans le sud de la France, donc on ne voulait pas avoir de problèmes par rapport aux restrictions".