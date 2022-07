Après l'incendie, le lent retour à la vie quotidienne

Plus loin, il y a l'hippodrome. Le parking des pompiers s'est largement vidé. C'est tout l'inverse du centre d'entraînement équestre avec le retour des 400 chevaux de course. Eux aussi sont partis en urgence. Pour ces champions qui valent plusieurs millions d'euros, l'absence d'exercice ne pouvait pas s'éterniser. En tout, 200 personnes ont repris le travail dans ce pôle, l'un des plus grands du pays. Mais tout le bassin ne se relève pas aussi vite.