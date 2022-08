Après l'incendie, le zoo reprend vie à La Teste-de-Buch

Même en essayant de les attirer avec de la nourriture, il faut un peu de temps à ces girafes pour se réhabituer au public. Depuis près de trois semaines, elles n'ont vu personne à part leurs soigneurs. "On voit les enclos qui se remplissent. Le matin, on entend les singes chantés, les girafes courir, ça fait de la vie dans le parc et ça fait du bien", se réjouit Bastien Naitychia, soigneur animalier au zoo de La Teste-de-Buch en Gironde.