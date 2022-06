Après la grêle, les carrossiers sont débordés

Chez ce garagiste, c'est un défilé permanent d'automobilistes sinistrés. La grêle a ravagé des centaines de voitures dans le Béarn et les dégâts sont importants. Certains véhicules ont été très touchés. Pour Eric Orloff, les réparations vont prendre des semaines. Première étape : commander, réceptionner et trier les pare-brise par dizaine. "Il va falloir que je trouve à quoi ça correspond, quel client, quelle voiture et ne pas me tromper", confie Eric. Une chose est sûre, beaucoup de travail l'attend.