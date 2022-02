À Marseille, le dimanche est un jour de ramassage. À chaque grève des éboueurs, les habitants se rassemblent sur les plages pour les passer au peigne fin. "On regarde, on cherche, on fouille et on trouve des petits bouts mélangés aux algues" ; "Je vais me baigner ici et c'est important pour moi que ça soit propre et que ça le reste", lancent certains. Un travail de fourmis pour ramasser le maximum de déchets en une matinée.