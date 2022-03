Après les crues dans l'Hérault, le nettoyage collectif sur la plage

Plus d'un millier de personnes sont mobilisées pour nettoyer leurs plages défigurées par l'épisode cévenol. Depuis une semaine, des tonnes de bois et de déchets ont été charriées par les crues et se sont échouées sur le sable. Le but du jeu consiste à trouver les détritus coincés sous les branches. "Il faut gratter, il faut fouiner. C'est la nature qui nous punit un peu", lance un participant. Par ailleurs, il faut aller vite pour éviter que ces déchets soient emportés par la mer.