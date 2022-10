Après les incendies, du bois gratuit en Gironde

Il y en a des cargaisons entières, des coffres de voiture remplis à ras-bord. "Ça fait six fois qu'on vient. On a coupé du chêne et du bouleau. C'est essentiellement ce qu'il y a là et ça nous fera le bois de chauffage pour 2023 - 2024", témoigne une habitante. Ces troncs ont été coupés et débités pendant l'incendie du mois de juillet. Il s'agissait alors de réaliser d'immenses pare-feux face à la progression des flammes, un bois gratuit pour les habitants des communes voisines de la forêt de La Teste-de-Buch (Gironde).