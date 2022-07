Après les incendies, le tourisme en berne

Dans cet hôtel à quatre étoiles d'Arcachon, on constate la même inquiétude. Sur le planning, il y a beaucoup plus de chambres vacantes que prévues. La fréquentation est en baisse de 20% pour la semaine prochaine. Pourtant, selon le propriétaire, cette crainte des vacanciers est injustifiée : "Tout fonctionne normalement". Et c'est vrai, la Teste-de-Buch n'est qu'une des dix communes du bassin d'Arcachon. À noter que chaque année, le tourisme pèse 760 millions d'euros dans l'économie de la région.