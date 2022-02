VIDÉO - "Je l'ai retrouvée couverte de bleus" : Korian, leader français des Ehpad, à son tour mis en cause

La grand-mère d'Olivia Mokiejewski a passé cinq ans dans un Ehpad du groupe Korian en région parisienne. Comme elle, plusieurs familles de résidents accusent le groupe, numéro un français des Ehpad, de maltraitance.

Décédée il y a deux ans des suites du Covid-19, la grand-mère d'Olivia Mokiejewski aurait, selon cette dernière, manqué de soin et été victime de maltraitance.

"On a vu une dégradation dans la nourriture. On m'a appelée parce que ma grand-mère déambulait la nuit, et on me disait que si elle continuait, on allait l'attacher. Il n'y avait pas de médecin, jamais. Un jour, je l'ai retrouvée couverte de bleus sur le visage et personne n'avait appelé de médecin, on ne l'avait pas emmenée à l'hôpital", explique Olivia Mokiejewski au 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Depuis, elle a porté plainte contre X.