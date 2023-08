VIDÉO - Après les violences urbaines, une pénurie de bacs à poubelles dans plusieurs villes françaises

Ce manque de bacs à poubelles complique aussi le travail des éboueurs. Depuis un mois et demi, ils doivent collecter les ordures à même le sol. Pour les aider, les agents de la commune ont été mis à contribution. Deux camions de la commune sont désormais réservés au ramassage des sacs-poubelles en vrac. "Cela me touche quand je vois ma ville sale et délabrée. Donc, on fait le travail", indique un agent.

Selon la maire-adjointe à l'urbanisme de Corbeil-Essonnes, entre 50 et 100 bacs à poubelles restent à remplacer. Pour palier ce manque, la mairie s'est progressivement organisée." Les bacs à poubelles jaunes, qui sont normalement destinés au tri, servent maintenant pour les ordures ménagères", explique Martine Soavi. La mairie a également pu compter sur la solidarité des communes environnantes. "Des villes moins touchées [par cette pénurie] nous ont prêtées des bacs. Mais, ce n'est pas suffisant", souligne-t-elle.

Le remplacement des bacs à poubelles a un coût pour les finances publiques : chaque conteneur coûte entre 100 et 150 euros, payés par l'agglomération. En comptant Corbeil-Essonnes et les communes voisines formant l'agglomération du Grand Paris Sud, la facture s'élève au total à 100.000 euros.