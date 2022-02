Après une nouvelle victime, la chasse de nouveau pointée du doigt

Ces précautions ne suffisent pas pour certaines associations, et certains partis politiques de gauche, qui réclament une mesure simple : au minimum un jour sans chasse par semaine. "Le drame d'hier montre que cette mesure est absolument nécessaire et incontournable", estime Mila Sanchez, fondatrice du collectif "Un jour un chasseur". "Dans la plupart des pays européens, il existe de telles journées, où les habitants des campagnes et plus largement toute personne peuvent se promener en toute sécurité", poursuit-elle.