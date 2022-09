Araignées de mer en surnombre : les moules en danger

Vu du ciel, c'est le calme plat. Mais sous l'eau, les araignées de mer font la guerre aux moules de bouchot. Ces crabes géants dévorent le travail des producteurs. David Dubosco, mytiliculteur, a perdu 150 tonnes de moules cette année 2022. Depuis quelques années, la mer se réchauffe et les araignées de mer en profitent pour occuper les exploitations plus longtemps. Dans cette autre production, on sait déjà que la saison sera plus courte.