Arbres victimes des tempêtes : a-t-on le droit de ramasser le bois mort ?

Dans le parc du centre spirituel jésuite de Penboc'h, à Arradon près de Vannes (Morbihan), 150 arbres gisent au sol. Patrick Sicard, son directeur, a fait appel à une entreprise spécialisée pour remettre un peu d’ordre. "Il y a beaucoup de petits branchages et de branches intermédiaires. Une des valorisations possibles, c’est de les broyer pour faire du granulat, du bois de chauffage. Et puis, sur les fûts plus importants, essayer de sortir des planches. On a des chênes de 150 ans, on peut vraiment sortir des beaux morceaux de bois", explique Patrick Sicard, dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Xavier de Caslou, élagueur et gérant de la société ARZ Elagage, propose deux options à ses clients. Soit couper directement sur place, pour en faire du bois de chauffage, soit le faire évacuer. En fonction, la facture ne sera pas la même. "S’il fallait qu’on le fende, ça nous coûterait 50% plus cher qu’en l’évacuant sur notre plateforme. Ce sont des bois qui sont isolés. Du coup, on fait plus de manutention, beaucoup de manipulations à la main. Donc, on prend plus de temps, inévitablement", explique Xavier de Caslou. Des aides existent en cas de tempête, comme l’explique Garance Pardigon dans cette chronique du "20H vous répond".