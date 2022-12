12.000 euros envoyés par courrier : un mystérieux donateur distribue de l'argent liquide à des communes du Nord

L'enveloppe est arrivée un matin de novembre à la mairie d'Esquelbecq (Nord). À l’intérieur, 350 euros en liquide, et un bref message indiquant qu'ils sont destinés au Téléthon. "Un certain étonnement", témoigne le maire de cette commune de 2100 habitants, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "mais aussi la fierté de voir que dans notre village, et à l'extérieur, il y a encore une démarche pour les autres".

Ce village des Flandres n'est pas le seul à avoir reçu un don en liquide. Trente communes de la région auraient découvert une enveloppe analogue dans leur courrier, depuis la fin du mois de novembre, envoyée par la poste, et toujours avec une note en référence au Téléthon. Si on les additionne toutes, on dépasse la rondelette somme de 12.000 euros en liquide.