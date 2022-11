Argent gaspillé : la déviation de la discorde

Au beau milieu de la Dordogne, piles de pont et échafaudages provisoires, un chantier figé depuis déjà quatre ans. La source d'une querelle de 40 ans, c'est un contournement qui permettrait aux voitures et poids lourds d'éviter le centre de Beynac et les falaises avoisinantes, via deux ponts sur la Dordogne.