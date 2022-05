Armée : exercice militaire au milieu des civils

Un blindé frôlant les serviettes sur la plage, au bord du lac provençal de Moustiers-Sainte-Marie, où se côtoient barque touristique et celle de l'armée. Cet entraînement organisé volontairement en zone civile a de quoi surprendre. "On était juste venus faire des pédalos et découvrir un peu les Gorges du Verdon, et on a découvert l'exercice militaire. C'est quand même très impressionnant", déclare Thibault, touriste.