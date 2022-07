VIDÉO - En immersion avec les soldats d'élite de haute montagne à Chamonix

Au-dessus de lui, deux militaires en combinaison volante attendent les bonnes conditions pour sauter dans le vide. Ils peuvent voler jusqu'à 180 km/h, une prouesse de plus pour ces deux soldats qui ont chacun (déjà) un millier de sauts au compteur. Ces exploits ne sont pas entrepris pour faire joli. Les hommes du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) restituent ensuite leurs connaissances, leurs techniques aux soldats commandos avant que ces derniers ne partent vers des terrains hostiles. Au Mali, ou encore aux portes de l'Ukraine. Une transmission de savoir indispensable.

Illustration avec cette tyrolienne déployée pour rejoindre l'autre versant de la montagne. "Vous vérifiez que le mousqueton sera bien fermé et ensuite, on essaie de passer le plus rapidement possible", lance ainsi le formateur. L'objectif, "est de contribuer à la compétence opérationnelle de l'armée de Terre en leur proposant des moyens techniques pour franchir des zones infranchissables. Ils peuvent ainsi envisager de continuer à combattre de l'autre côté de la montagne", explique le commandant Chevallier.