VIDÉO - Les chars Leclerc s'offrent une seconde jeunesse, 30 ans après leur mise en service

Avec une vitesse de pointe à plus de 60 km/h, le char Leclerc est l'un des modèles les plus rapides, mobiles et précis au monde. "C'est un char de bataille, un char de combat qui a la capacité de tirer en roulant, sur une cible fixe comme sur une cible mobile, à près de 3000 mètres de distance. Le char Leclerc a des capacités uniques par rapport à ses homologues internationaux", affirme le lieutenant Guillaume, chef de section de chars au 501e régiment de Mourmelon (Marne).