VIDÉO - Arnaque aux faux PV : comment reconnaître une fausse contravention déposée sur son pare-brise ?

Le faux PV est plus grand que l'original et surtout, il contient un QR code qui invite à payer directement l'amende en le scannant, ce que ne contiennent pas les PV originaux. Car les papiers déposés par les policiers municipaux ne sont "qu'une information qu'on donne aux usagers qui ont été verbalisés, explique un policier municipal. "Ce papier n'est même pas forcément obligatoire et explique que [les automobilistes verbalisés] recevront prochainement un courrier de la part des services concernés".

Si l'automobiliste scanne le QR Code, il est alors redirigé vers un faux site Internet où il lui est demandé de remplir ses coordonnées bancaires. Les escrocs récupèrent ensuite les précieuses données ainsi que le montant de la soi-disant amende.