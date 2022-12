Fausse livraison, demande de renouvellement de carte vitale : enquête sur ces "SMS fantômes"

Derrière ces arnaques, il y a souvent des numéros fantômes. Nos équipes en ont récolté des dizaines pour le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. À chaque fois que nous tentons de les appeler, le numéro n’est pas attribué. Certains malfaiteurs détournent même des numéros de particuliers.

Des escroqueries plus effrayantes encore existent. Dans un cabinet d’avocat à Paris, on signale un usurpateur ayant réussi à pirater la voix d’un conseiller bancaire grâce aux nouvelles technologies. "Par un logiciel de transformation vocale, l’escroc a pu imiter de manière extrêmement vraisemblable la voix du conseiller bancaire", explique Alexandre Dakos, avocat au barreau de Paris. "Il a appelé notre cliente depuis exactement le même numéro que l’agence bancaire à laquelle notre cliente est affiliée, et s’est fait passer pour son conseiller bancaire en lui demandant de renseigner un certain nombre de données confidentielles. On était sur une fraude de deux fois 10.000 euros", ajoute le conseil.