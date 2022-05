Ascension : en direct de la gare de Lyon

Beaucoup de familles et de voyageurs se pressaient à l'intérieur de la gare de Lyon ce mercredi matin, avec l'excitation et le stress des jours des grands départs. Il faut dire que c'est l'un des trois week-ends les plus chargés de l'année pour la SNCF. Concrètement, 1 600 000 voyageurs sont attendus et un train sur trois affiche complet sur l'ensemble du week-end, avec un pic attendu cet après-midi et jeudi matin dans toutes les gares.