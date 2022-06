Assurances, couvreurs : le combat des sinistrés du Taillan-Médoc

Une mer de bâche, c'est ce qu’on voit partout sur Le Taillan-Médoc, pour essayer de protéger les maisons. Et des intérieurs dévastés, comme celui de l’habitation de Delphine Roussel, en pleine évacuation de gravats depuis ce mardi 28 juin. Quasiment tout est à jeter. Elle fait partie de ceux dont les dossiers avancent pourtant le plus vite. L’expert est venu et doit maintenant valider les devis, comme les 15 000 euros de toitures.