193 étrangers radicalisés en situation irrégulière, le gouvernement veut accélérer leur expulsion

Au total, 20.120 personnes sont inscrites au FSPRT, dont 4263 étrangers en situation régulière ou irrégulière, a précisé un peu plus tard le ministère de l'Intérieur, alors que le gouvernement a affirmé que depuis 2015, 922 personnes inscrites au FSPRT avaient été expulsées. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres d'incarner "un État impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes".