Attaque mortelle d'un fourgon dans l'Eure : que sait-on du détenu en fuite ?

Un fourgon de l'administration pénitentiaire a été attaqué ce mardi matin à hauteur du péage d'Incarville dans l'Eure. Le détenu qui se trouvait à bord du véhicule est en fuite. Guillaume Chieze, chef du service police-justice de TF1-LCI, fait le point sur son profil sur le plateau du JT de 13H.

Au moins deux agents pénitentiaires sont décédés ce mardi matin dans une attaque au péage d'Incarville de leur fourgon qui transportait un détenu entre Rouen et Evreux. Celui-ci a pris la fuite avec les assaillants.

Selon nos informations, l'homme, âgé de 30 ans, est très défavorablement connu de la police. Cible du service de lutte contre la criminalité organisée, il avait été interpellé dans une affaire d'enlèvement et de tentative d'homicide à Marseille. Il était également connu pour trafic de stupéfiants dans la région rouennaise. On ignore encore à ce stade en revanche s'il avait été condamné ou non à de la prison ferme.

Lors de l'attaque du fourgon ce mardi, le détenu était pour rappel en cours de transfert entre le centre pénitentiaire d'Evreux et le tribunal de Rouen.