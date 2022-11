Atteintes à la laïcité à l'école : les signalements ont doublé en octobre

Des chiffres qui inquiètent. La note des services de l'État pointe ainsi la multiplication de ces atteints à la laïcité. Et met directement en cause des vidéos virales venues de TikTok. Sur le réseau social préféré des jeunes, de nombreuses adolescentes s'affichent avec leur abaya, cette tenue traditionnelle musulmane, et partagent leurs astuces pour vêtir le vêtement religieux sans se voir interdire l'entrée dans l'établissement.

Un phénomène qui se retrouve dans les chiffres. En octobre, 40% des incidents recensés l'ont été pour "port de signes et tenues" religieux. Ils concernent "principalement les espaces et temps d'activités hors de la classe", a précisé le ministère dans un communiqué. Viennent ensuite les provocations verbales (14%), la contestation d'enseignement (12%), le refus des valeurs républicaines (9%), les revendications communautaires (6%) et enfin le refus d'activité scolaire (5%). Ces problèmes touchent majoritairement les collégiens (52% des cas).