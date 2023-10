VIDÉO - "Choqué et déboussolé" : un collègue de l'enseignant tué à Arras témoigne

"Les élèves ont reçu des messages et puis on a appris au fur et à mesure les choses". Un professeur du lycée Gambetta d'Arras (Pas-de-Calais), où un enseignant a été tué, et deux autres personnes blessées, vendredi matin dans une attaque au couteau, a fait part de sa "sidération" au micro de TF1/LCI dans la vidéo en tête de cet article. Ce dernier se trouvait dans une classe avec ses élèves au moment de l'agression.

"J'ai vu les élèves qui avaient les vidéos très vite, je les ai réunis et leur ai dit ce que j'avais pu entendre", a-t-il poursuivi, précisant que "ça a été tout de suite un peu l'effroi parce qu'on connait les collègues et les élèves ont déjà eu l'enseignant victime".