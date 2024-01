VIDÉO - "Je suis Charlie" : l'histoire d'un slogan devenu cri de ralliement racontée par son créateur

Il y a 9 ans jour pour jour, la rédaction de Charlie Hebdo était endeuillée par un attentat islamiste dans ses locaux, où 12 personnes ont perdu la vie. L'attaque a déclenché une vague d'émotion mondiale, et les cris de ralliement se sont multipliés sous les mots "Je suis Charlie". Le créateur du slogan, Joachim Ronchin, explique ce dimanche sur LCI comment il est né et l'emballement qui en a découlé.

Un slogan créé en quelques minutes, devenu un cri de ralliement mondial, gravé dans la mémoire collective. Le 7 janvier 2015, en fin de matinée, la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo est visée par un attentat commis par deux terroristes qui coûte la vie à 12 personnes. Une heure plus tard, à 12h52, Joachim Ronchin, à l'époque directeur artistique d'un autre magazine, Stylist, tweete une image qui va faire le tour du monde : "Je suis Charlie" est né.

Neuf ans plus tard après l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire du pays, Joachim Ronchin est revenu, sur LCI, sur la création de ce logo. "Je suis au boulot, je suis directeur artistique d'un magazine. Je vais à la rédaction et j'entends mon rédacteur en chef adjoint qui dit qu'il y a eu une attaque chez Charlie. Sur le moment, je minimise [...] je ne peux pas penser que c'est très grave", se remémore-t-il.

Ce slogan a cristallisé un sentiment général Joachim Roncin

Le graphiste, qui a 38 ans à l'époque, est horrifié par l'attaque, dont on apprend, au fur et à mesure des minutes qui passent, la gravité : "On commence à entendre parler de morts." Peu avant de partir en pause déjeuner, Joachim Ronchin, commence à griffonner des "Charlie" sur un carnet, avant d'y ajouter devant les mots "Je suis". "J'ai écrit ces trois mots parce que Charlie faisait partie de mon panthéon personnel, de ces petits marqueurs qui nous constituent", explique-t-il aujoud'hui.

En se rendant compte de l'ampleur de l'attaque, Joachim Ronchin a "ressenti qu'[il] étai[t] Charlie". Il poste son logo, assorti du slogan, sur Twitter (désormais renommé X), "sans aucune recherche de viralité". "Je voulais juste m'exprimer."

Il ne le sait pas encore, mais Joachim Ronchin a déclenché un cri de ralliement mondial, qui sera repris en chœur par les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien aux victimes de cet attentat, ou commenté à l'infini par ceux qui approuvaient ou critiquaient le slogan.

Le soir du 7 janvier 2015, de nombreux Français se rassemblent place de la République, pour rendre hommage aux vies fauchées. "J'ai commencé à voir que des gens avaient imprimé [le logo]. Il y a un truc étrange qui se passe", se rappelle-t-il. Le logo, imaginé en quelques minutes, dépasse son créateur, sollicité de manière incessante. "Je peux comprendre que ce slogan a cristallisé un sentiment général [...] Le tweet s'est retrouvé affiché dans les locaux de Twitter entre Barack Obama et le pape".

Celui qui a publié un livre paru mercredi 3 janvier pour raconter tout ceci, Une histoire folle : comment j'ai créé Je suis Charlie et le voyage en Absurdie qui a suivi, a toujours refusé le mercantilisme autour de son slogan. "J'avais l'impression que je connaissais le monde dans lequel je vivais. Après cette histoire, j'ai perdu un peu de naïveté", regrette-t-il aujourd'hui.