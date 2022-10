Attention aux SMS frauduleux pour la vignette Crit’Air

Vous recevez ce texto avec un lien. Un site avec toutes les apparences de l'administration. Vous donnez votre identité et vos coordonnées bancaires. Les fraudeurs n'ont plus qu'à débiter votre compte. Un piège pourtant évitable. "Il n'y a qu'un seul site qui est officiel pour commander sa vignette Crit'Air, et il n'y a que sur ce site qu'il faut aller", explique Jean-Jacques Latour, responsable cybersécurité. Les fraudeurs risquent jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 euros d'amende.