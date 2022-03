Deux ans après le confinement, la vie au grand air

Chaque jour, on retrouve les mêmes inconditionnels, par tous les temps et quelle que soit la marée. Le confinement les avait privés de cette habitude. Alors ce jeudi, les promeneurs en profitent comme si tout pouvait s'arrêter demain, et ça fait du bien. "Oui, parce qu'on prend un bon bol d'air, un petit rayon de soleil de temps en temps, ça fait du bien", affirme un promeneur.