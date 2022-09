Au nom de nos bistrots !

Du petit crème à l'apéro, à chacun ses habitudes, son rendez-vous. Et c'est comme ça depuis un siècle. Le "Café des Sports" de Lauzun (Lot-et-Garonne), c'est ni plus ni moins l'âme du village. Et c'est bien pour cela que Jean-Paul l'a repris il y a dix ans. L'ancien champion de rugby a grandi ici. De 7 à 77 ans, tout le monde vient s'asseoir en face de Jean-Paul et de son fils parce que ce café, c'est un peu le leur. Derrière ce nom, il y a tous les souvenirs qu'ils partagent.