Au plus près des animaux : c'est mieux la nuit !

À la nuit tombée, le clou du spectacle se vit dans les lodges, en location au milieu des ours et des loups. Elsa et sa maman nous invitent à partager un moment privilégié dans leur cabane de trappeur au milieu des loups gris d’Europe. Et tandis qu’Elsa souhaite bonne nuit à Ochoa, le mal de la meute, le loup répond. Le conte est devenu un rêve.