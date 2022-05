Boîtes noires dans les voitures : qu'est-ce que ce nouveau dispositif désormais obligatoire ?

Selon le texte du Parlement, "l’enregistreur de données d’événement est un système ayant pour seul objet d’enregistrer et de mémoriser des paramètres et informations critiques relatifs à une collision juste avant, pendant et juste après en vue d’obtenir des données plus précises et pertinentes sur l’accident permettant aux États membres de mener une analyse de la sécurité routière et d’évaluer l’efficacité de mesures spécifiques."

De nombreux paramètres de conduite seront enregistrés comme ceux relatifs à la vitesse, au freinage, à l’accélération, à la vitesse d’impact en cas de choc, au port de la ceinture de sécurité, aux coordonnées GPS ou encore aux émissions polluantes du véhicule. Le boitier est placé de telle sorte qu'il ne peut être désactivé par les particuliers.