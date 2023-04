Automobile : comment les ouvriers et les garagistes passent à la voiture électrique

À quoi ressembleront les routes européennes en 2035, quand 100% des véhicules neufs devront être "zéro émission", selon un texte adopté par le Parlement européen en 2022 ? Automobilistes -et industriels- devront changer leurs habitudes face à cette révolution automobile. Après des mois de débats et d'intense lobbying, les eurodéputés ont voté la fin des ventes de voitures (neuves) à essence, diesel et hybrides en 2035. De facto, seules les voitures électriques pourront être vendues, hors marché d'occasion.

Les véhicules à essence et diesel pourront quoi qu'il arrive toujours rouler dans l'UE après 2035. La loi concerne seulement la vente de véhicules neufs. Mais pour pouvoir passer à l'électrique, Renault a commencé à investir 20 milliards d'euros pour former ses salariés ainsi que les garagistes. L'usine fabrique tous les moteurs électriques de sa gamme à Cléon en Seine-Maritime. Derrière les robots et les chaînes d'assemblage, les salariés ne connaissaient rien à l’électrique il y a encore quelques mois. D'où cette question : comment ont-ils appris leurs nouveaux métiers ?