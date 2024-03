VIDÉO - "Les gens sont assez virulents" : la courtoisie au volant, toujours au point mort ?

7 Français sur 10 affirment proférer des insultes au volant, soit près de 67%. Un mauvais score. Mais pourquoi sommes-nous de si mauvais élèves ?

7 Français sur 10 affirment proférer des insultes au volant, soit près de 67%. Un mauvais score puisque c'est 20 points de plus que la moyenne européenne. Un constat partagé par les automobilistes dans le sujet en tête de cet article : "Les gens sont assez virulents le matin très tôt", avoue l'un d'eux à TF1.

Cette agressivité au volant, les Américains l'appellent la "road rage", celle qui transforme en double maléfique au volant d'une voiture. Une rage croissante, si l'on en croit certaines études. Près de deux automobilistes sur trois reconnaissent qu’il leur arrive d’injurier les autres conducteurs (davantage que les autres Européens), et 88 % admettent avoir déjà eu peur du comportement agressif des autres usagers de la route, selon un sondage Ipsos pour la société Vinci Autoroutes.

"Les comportements sur la route diffèrent du comportement dans la vie"

Interrogé par nos soins, Jean-Pascal Assailly, psychologue, chercheur à l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) et expert pour le CNSR (Conseil national de la sécurité routière), confirmait une "dissociation" quand on passe derrière un volant. "Pour la grande majorité des gens, les comportements sur la route diffèrent du comportement dans la vie", expliquait le chercheur. "Ils se permettent de faire des choses qu’ils ne feraient pas dans la vraie vie, dans la rue, sur les pistes de ski. Sur la route, on prend tous les risques, alors qu'on est prudent par rapport à son taux de cholestérol ou son compte bancaire."

Même réflexion pour le psychologue Sébastien Garnero, contacté par TF1info : "L'automobiliste ne mesure pas les conséquences et le risque de dangerosité pour autrui, se sentant dans son véhicule personnel : confortable, protégé, et sécurisé, comme s’il vivait une expérience irréelle ou de virtualité", dit-il.

Relativiser cette impuissance à agir sur le chaos qui nous entoure pourrait bien être l'une des clés. Mais n'est-il pas normal, à l'heure de l'hyper productivité et des sollicitations permanentes, d'être de moins en moins résistants face aux situations engluées ? Et en réaction à nos sentiments exacerbés, quelle solution ? Prendre son mal en patience, comme le suggère un automobiliste interrogé par TF1 : "Prendre sur soi, rester calme et penser aux autres".