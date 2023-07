VIDÉO - Ils exaspèrent les automobilistes : pourquoi autant de travaux sur l'autoroute l'été ?

Plus de 150 ouvriers vont se relayer 24 heures sur 24 pour remplacer le revêtement de l'autoroute et refaire l'étanchéité des ponts. Malgré les désagréments, l'été reste la meilleure période de l'année pour réaliser des travaux, car à cette époque, la circulation s'avère moins importante. "Il suffit que l'on baisse de 10% le trafic pour que ça change radicalement la donne", assure Xavier Delebarre, directeur interdépartemental des Routes (DIR) Nord, louant "l'amplitude" et les "conditions atmosphériques idéales" pour faire "des travaux les plus courts possibles".