"Ça peut partir en insultes" : pourquoi une telle agressivité au volant ?

Interrogé par nos soins en 2018, Jean-Pascal Assailly, psychologue, chercheur à l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) et expert pour le CNSR (Conseil national de la sécurité routière), confirmait une "dissociation" quand on passe derrière un volant. "Pour la grande majorité des gens, les comportements sur la route diffèrent du comportement dans la vie", expliquait le chercheur. "Ils se permettent de faire des choses qu’ils ne feraient pas dans la vraie vie, dans la rue, sur les pistes de ski. Sur la route, on prend tous les risques, alors qu'on est prudent par rapport à son taux de cholestérol ou son compte bancaire."

La voiture est par ailleurs "l’un des derniers endroits où l’on peut se permettre d’être violent sans que cela soit perçu comme tel", ajoutait le chercheur. "Quand on voit un règlement de compte dans la rue, cela nous touche, nous émeut, on supporte mal cette violence. Parfois, on demande aux politiques de s’emparer du sujet. Mais en voiture, si quelqu’un vous colle, la sécurité routière aura un discours technicien, dira que c’est un non-respect des distances de sécurité."

Même réflexion pour le psychologue Sébastien Garnero, contacté par TF1info : "L'automobiliste ne mesure pas les conséquences et le risque de dangerosité pour autrui, se sentant dans son véhicule personnel : confortable, protégé, et sécurisé, comme s’il vivait une expérience irréelle ou de virtualité", dit-il.