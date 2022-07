Autoroute des vacances : inflation, business et galères

L'aire de Montélimar sur l'A7, entre Lyon et Marseille, joue son année sur les quatre vagues de départ et de retour de cet été. Vous allez voir comment cette plus grande aire d'autoroute d'Europe a préparé et vécu cette échéance majeure. Entre les milliers de sandwichs triangles écoulés chaque jour, la folie de Poke bowl qui concurrence aujourd'hui sérieusement le steak-frite, la gestion des sanitaires, de la sécurité et du dépannage, plus de 300 personnes sont mobilisées. Des employés, des commerçants et de saisonniers qui se relaient pour satisfaire les besoins des vacanciers.