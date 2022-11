VIDÉO - Autoroute Toulouse-Castres : l'imagination sans bornes des opposants au projet

Actuellement, Toulouse est reliée à Castres par une nationale de 80 kilomètres, soit plus d’une heure de trajet. Les élus veulent désenclaver ce territoire au sud du Tarn et construire une autoroute privatisée. "Voilà l’aberration de ce projet. C’est une route en ligne droite et une autoroute à côté, à 17 euros l’aller-retour", déplore Geoffrey Tarroux, membre du collectif.

Selon l’association, l’autoroute serait chère et superflue. "Là, on voit le trafic entre 6000 et 8000 véhicules par jour. Une autoroute est considérée comme saturée entre 40.000 et 60.000 véhicules par jour pour vous donner un ordre d’idée. Donc là, l’autoroute serait totalement inutile", poursuit Geoffrey Tarroux, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.