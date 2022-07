Autoroutes : des aires de sieste contre la somnolence au volant

Cet espace sieste est proposé par la fondation Vinci Autoroutes, nous explique l’une des responsables, Catherine Galerne. On y propose, entre autres, une expérience inédite dans un cocon pour une sieste flash. Au réveil, on peut aller avec un coach sportif pour un éveil musculaire. Le but : reprendre la conduite de façon apaisée, et surtout, avec la plus grande vigilance et en ayant retrouvé un certain dynamisme. Cette sieste permet vraiment la détente, mais pas de s’endormir profondément.