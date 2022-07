Autoroutes : les patrouilles en alerte

Selon le Code de la route, lorsqu'un véhicule est arrêté sur la voie, il faut ralentir et se déporter. On appelle cette règle le corridor de sécurité. Mais dans les faits, une voiture sur quatre ne la respecte pas. "Avant, on pensait que c'étaient plus les camions qui ne la respectaient pas, mais c'est de plus en plus les voitures", précise Adrien. Et les accidents sont fréquents. Une fois, un camion a foncé sur le véhicule d'un agent alors qu'il était en pleine intervention sur l'autoroute A9. C'est en sautant dans le fossé qu'il aura la vie sauve.