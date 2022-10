Autoroutes : les secrets des panneaux marron

Philip revoit sa copie et développe ce qu'il appelle un camaïeu de marron. Ces déclinaisons de couleur qui l'ont permis de concevoir 850 panneaux. Il y a plusieurs règles à respecter. D'abord la taille, trois mètres sur six, car plus c'est grand, plus on le voit de loin. Ensuite les couleurs de l'illustration. Il y a quatre teintes différents maximums autorisés dont le marron. Et ensuite le lieu représenté, qui doit se situer dans les 30 kilomètres autour de la prochaine sortie d’autoroute.