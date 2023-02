Avant les manifestations des 7 et 11 février, des grèves prévues contre la réforme des retraites

Les nouvelles dates de mobilisation ont été annoncées alors que la grève a été moins suivie dans plusieurs secteurs clé. À commencer par la SNCF, où 36,5% des agents ont cessé le travail mardi, contre 46,3% le 19 de source syndicale. La CGT-Cheminots et SUD-Rail ont toutefois appelé à cesser le travail les 7 et 8 février, prélude à un préavis reconductible "dès la mi-février". En plein pendant les vacances d'hiver. "On fera tout pour que les Français qui travaillent puissent prendre un peu de repos mérité", a affirmé le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, au 20H de TF1.

La grève a aussi marqué le pas dans l'Éducation nationale et chez EDF. Seul secteur à afficher une mobilisation stable : les raffineries et les dépôts pétroliers de TotalEnergies qui ont à nouveau oscillé entre 75% et 100% de grévistes selon la CGT. Le syndicat a, d'ailleurs, déjà déposé un préavis de grève à partir du 6 février et n'exclut pas "un arrêt des installations".