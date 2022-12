Restos du Cœur : qui sont ceux qui poussent la porte pour la première fois ?

Ce centre en région parisienne vient d’ouvrir ses portes. Et comme d’habitude, il y a foule. Dans le local : des légumes, du fruit, du poulet, des gâteaux et des laitages sont proposés. On vient de livrer 2 500 yaourts, ils seront distribués en une semaine. À cause de l’inflation, de nombreuses personnes ne peuvent plus acheter ces produits.