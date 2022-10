Hausse des prix de l'énergie : la production de sucre démarre en avance

Pour livrer les usines plus tôt, dans les champs, les récoltes ont commencé avec une semaine d'avance. Conséquence, les betteraves sucrières n'ont pas le même calibre que d'habitude. Les agriculteurs ont touché des compensations versées par les sucreries. Dans l'une des plus grandes du pays, après lavage et découpage, l'essentiel des opérations consiste à chauffer les betteraves pour en extraire le sucre.

Il vaut mieux consommer du gaz maintenant avant que les températures ne baissent vraiment. L'usine n'est pas inquiète pour ses approvisionnements en gaz, mais elle doit tourner 24 heures sur 24, sinon elle risque d'abîmer ses installations.