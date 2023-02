VIDÉO - Avec la sécheresse, cet agriculteur doit vendre une partie de ses bêtes

Autre conséquence de ce manque de pluie, l'herbe ne pousse plus dans les champs de Laurent Combaud, éleveur de bovins depuis 30 ans. "Ça devrait être tout vert et on devrait pouvoir y mettre des vaches", s'inquiète-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Au lieu de brouter de l'herbe, ses bêtes restent à l'étable et consomment ses réserves de fourrage. "Je peux tenir un mois, un mois et demi, sachant que certains types de vaches ont besoin de foin presque toute l'année", confie-t-il.

Pour éviter d'acheter de la nourriture pour ses bêtes, il a décidé de réduire son cheptel. L'an dernier, il avait encore 90 vaches. "On est aujourd'hui à 80 vaches adultes et on diminuera encore un petit peu cette année pour arriver à 75 vaches adultes", détaille-t-il. L'objectif ? "Produire suffisamment de fourrages pour nos animaux et de ne pas avoir à en acheter à l'extérieur". Tout n'est pas encore perdu cette année selon Laurent, mais il faudrait des pluies en abondance pendant tout le mois de mars, et la fin du remplissage des nappes phréatiques. Sans ça, l'été s'annonce catastrophique.