VIDÉO - Avec trois millions d'adeptes en France, les chorales donnent de la voix

Comme les choristes, plus de trois millions de Français donnent de leur voix dans une chorale. Une majorité de femmes. Ce dimanche, des groupes plus atypiques sont venus de Belgique. Des hommes, par exemple, qui reprennent des chansons de femmes, mais dirigés par une femme. Et le public est conquis. Myriam Mélotte, la cheffe de chœur, dit être assez exigeante sur l’aspect musical, la rythmique, l’harmonie et la justesse personnelle entre eux, ainsi que sur la mise en scène.