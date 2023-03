VIDÉO - Un champion paralympique empêché de monter dans un avion EasyJet avec son chien guide

"Qu'on nous mette des difficultés en plus alors qu'on en a déjà au quotidien à contourner et à surmonter, non ce n'est pas juste, je ne demande pas à quelqu'un de ne pas monter dans un avion avec ses yeux" a témoigné le champion du monde du 400 m et vice-champion paralympique du 100 m au micro de LCI. "Il faut profiter de ces erreurs pour montrer que la personne handicapée, c'est pas une personne pestiférée juste parce qu'elle a un chien", a-t-il ajouté.

Pour justifier son refus, Easyjet a indiqué "qu'ils n'acceptaient plus les chiens guide", a expliqué l'athlète au Figaro. Quand son sponsor a contacté la compagnie, celle-ci a répondu qu'il s'agissait d'une entreprise anglaise et "qu'à ce titre, elle n'avait pas à respecter les lois françaises". Autre argument avancé par EasyJet, le chien de Timothée Adolphe n'est pas issu d'une école reconnue internationalement. Une information "totalement fausse", assure-t-il auprès du journal.